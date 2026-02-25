Китай и Германия выступили с совместным заявлением по Украине

Китай и Германия опубликовали совместное заявление по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором стороны поддержали усилия по достижению прекращения огня на Украине. Текст пресс-релиза приводит агентство Xinhua.

© Lenta.ru

«Стороны обсудили украинский вопрос и поддержали усилия по достижению прекращения огня и прочного мира [на Украине] на основе Устава и принципов ООН», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что Германия и Китай считают основой глобального сотрудничества принципы Устава ООН и международного права. Кроме того, страны выразили готовность отстаивать статус Организации Объединенных Наций и поддерживать двусторонний диалог по международным вопросам.

Ранее Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании конфликта на Украине. Китайский лидер также подчеркнул необходимость искать решение украинского вопроса путем диалога.