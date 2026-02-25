Любимый остров российских релокантов ушел под воду

На одном из самых популярных среди россиян курортов началось наводнение. Из-за сильных проливных дождей на острове Бали были затоплены десятки жилых домов и гостиниц, в том числе в популярных туристических районах. Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

В западной части Денпасара уровень воды поднялся до одного метра. В районе Падангсамбиан-Келод очевидцы наблюдали торнадоподобные порывы ветра. Согласно прогнозам синоптиков, с 24 по 26 февраля на острове продолжатся сильные дожди. Местные власти ввели в регионе «красный» уровень погодной опасности.

Тем временем туристы, оказавшиеся в эпицентре природного бедствия, делятся кадрами последствий наводнения в социальных сетях. На некоторых кадрах видно, как по улицам городов плавают питоны.

Что сейчас происходит на Бали — в галерее «Рамблера».