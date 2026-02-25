$76.6390.58

Любимый остров российских релокантов ушел под воду

Александр Котлеткин
Местные жители передвигаются на резиновой лодке в туристическом районе Кута на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Человек использует доску для серфинга, чтобы передвигаться по затопленной территории в туристическом районе Куты на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Последствия наводнения на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC
Местные жители ловят рыбу на затопленной улице перед своими домами на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC

Наводнение из-за проливных дождей в Денпасаре на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC
Туристы передвигаются по затопленной улице в районе Кута на Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Наводнение в результате проливных дождей в Куте на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Наводнение в результате проливных дождей в Куте на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Последствия наводнения на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC

Последствия наводнения на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC
Спасение пострадавших от наводнения в Куте на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC
Наводнение в результате проливных дождей в Куте на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC
Последствия наводнения на острове Бали в Индонезии 
© Nicola Longobardi/Middle East Images/StringersHub/Sipa USA/TACC
Наводнение в результате проливных дождей в Куте на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC

Работа спасателей во время наводнения в Куте на острове Бали в Индонезии 
© MADE NAGI/EPA/TACC

На одном из самых популярных среди россиян курортов началось наводнение. Из-за сильных проливных дождей на острове Бали были затоплены десятки жилых домов и гостиниц, в том числе в популярных туристических районах. Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

В западной части Денпасара уровень воды поднялся до одного метра. В районе Падангсамбиан-Келод очевидцы наблюдали торнадоподобные порывы ветра. Согласно прогнозам синоптиков, с 24 по 26 февраля на острове продолжатся сильные дожди. Местные власти ввели в регионе «красный» уровень погодной опасности.

Тем временем туристы, оказавшиеся в эпицентре природного бедствия, делятся кадрами последствий наводнения в социальных сетях. На некоторых кадрах видно, как по улицам городов плавают питоны.

Что сейчас происходит на Бали — в галерее «Рамблера».