США сделали Киеву демарш из-за удара по Новороссийску

Вашингтон официально уведомил Украину о недопустимости атак, наносящих ущерб экономическим интересам США. Соответствующий демарш был направлен Киеву после удара по российскому порту Новороссийск в конце ноября 2025 года, сообщает CNN со ссылкой на заявление украинского посла в США Ольги Стефанишиной.

По словам дипломата, Госдепартамент указал Киеву, что атака на черноморский порт негативно отразилась на американских инвестициях, реализуемых через Казахстан. В результате удара беспилотников был поврежден ключевой нефтепровод, что привело к резкому падению экспорта казахстанской нефти. Крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), осуществляющего транспортировку, является американская корпорация Chevron.

В уведомлении Госдепартамента подчеркивалось, что у США на данный момент нет сопоставимых экономических интересов на Украине, что сделало позицию Вашингтона особенно чувствительной к ущербу, нанесенному американскому бизнесу за рубежом.

Предупреждение прозвучало на фоне усиления российских ударов по украинской энергосистеме. Ранее при администрации Дональда Трампа Киев и Вашингтон подписали соглашение об экономическом партнерстве, предполагающее доступ США к украинским минеральным ресурсам.