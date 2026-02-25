«Люди перестали умнеть»: назван итог цифровизации образования в США

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев подвел итоги тотальной цифровизации образования в США. В своем Telegram-канале он обратил внимание, что эксперимент ударил по целому поколению молодых людей.

Он напомнил, что 24 года назад штат Мэн первым в США внедрил программу обеспечения старшеклассников персональными ноутбуками с подключением к интернету. Тогда компания Apple сорвала огромный куш. В 2017 году стало известно, что результаты тестов в государственных школах Мэна за 15 лет не улучшились, а власти назвали программу полным провалом.

Однако среднее образование во всех школах США к тому моменту уже «оцифровали». Только за 2024 год на это было потрачено свыше 30 млрд долларов, что сравнимо с годовым бюджетом Белоруссии или Казахстана. Результат многолетней работы подвел нейробиолог Джаред Куни Хорват в своем докладе для сената.

«Люди перестали умнеть. "Поколение зумеров" (с 1997 г.р.) стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкие когнитивные показатели по сравнению с предыдущим поколением», — написал Малофеев.

По его мнению, факты, представленные в докладе, «беспощадны». У молодежи фиксируется снижение внимания, памяти, навыков чтения, математики, падение способности решения задач и общего уровня IQ. Ученые называют причиной именно использование цифровых технологий в обучении.