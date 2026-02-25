Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о необходимости принудительной мобилизации, фактически опровергнув слова Владимира Зеленского. Об этом пишет «Царьград».

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в демонизации мобилизации на Украине. По его мнению, большинство распространяющихся в соцсетях кадров с действиями украинских военкомов, насильно забирающих мужчин, создано в России с применением технологий искусственного интеллекта. При этом он признал, что проблема с мобилизацией есть, и поручил Минобороны ее решить, а также высказался за перевод армии на контрактную основу.

Однако секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко публично отметил, что мобилизация никуда не денется, а заявления политиков о добровольном рекрутинге и реформах не решат проблему.

«Чтобы все понимали: контракты, реформы... но мобилизация никуда не денется. Это факт. Как бы тебя ни начинали спрашивать люди, далекие от реальности, мобилизация никуда не денется», - привело издание слова Костенко.

Он также отметил, что рекрутинг дает лишь 5% от потребностей армии, назвав «враньем» заверения политиков, что можно отменить мобилизацию.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в стране ведется «бусификация». Мужчин задерживают в общественных местах и насильно отводят в «бус» - микроавтобус. В соцсетях сотни видео того, как сотрудники украинских территориальных центров комплектования буквально «отлавливают» призывников на улицах. Иногда они сталкиваются с сопротивлением, в том числе и от женщин, пытающихся «отбить» мужчин.