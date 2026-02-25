Эксперт объяснил, почему Трамп обошел тему отношений с РФ в послании Конгрессу

Президент США Дональд Трамп обошел тему отношений с Россией в своем послании Конгрессу из-за отсутствия у него и у представителей его команды серьезных успехов в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

24 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны» перед Палатой представителей и Сенатом, практически не затронув тему отношений с Россией. В ходе обращения глава государства лишь дважды упомянул Россию. Первый раз — в контексте конфликта на Украине. Второй — говоря о российских вооружениях, находящихся у Венесуэлы.

Данное послание президента – это некая презентация достигнутых им успехов. И тот факт, что Трамп обошел тему отношений с РФ, говорит лишь о том, что у него нет тех результатов, которые он мог бы представить Конгрессу. Тут Трампу нечего было сказать. Как отмечалось в прессе, сейчас он уже ориентирован на 4 июля [в этот день в США будут отмечать 250-летие Декларации независимости]. Трамп хочет, чтобы стороны договорились о завершении конфликта именно к этой дате. Но все это очень условно. Полагаю, что в реальности на эту дату не стоит ориентироваться. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Вместе с тем эксперт выразил сомнения в том, что в обозримой перспективе Трамп со своей командой будет наращивать усилия по урегулированию украинского конфликта.

«Миссия [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа продолжится, но о наращивании усилий речи не идет. Трамп исходит из того, что формат, связанный с посредничеством Уиткоффа, [предпринимателя Джареда] Кушнера и других представителей его команды, менять не стоит. США выбрали тот вариант, при котором сейчас в основном обсуждаются технические вопросы. Говорится о том, какие могут быть введены меры контроля в случае заключения перемирия или какого-то соглашения, обсуждается проблематика Запорожской АЭС и так далее. Но ключевой вопрос о территориях был оставлен напоследок… И есть ощущение, что Трамп не хочет связывать соответствующие переговоры со своей персоной, так успеха здесь пока нет. Он может подключится, когда будут достигнуты определенные договоренности, и выступить в роли примирителя», - отметил специалист.

