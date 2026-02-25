Киев согласится на выполнение требований Москвы исключительно в условиях тотального военного поражения на линии фронта. Такое мнение высказал эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в интервью News.ru. Он подчеркнул, что сейчас фактически повторяется исторический сценарий краха нацистской Германии. По его словам, только «язык силы» заставит украинское руководство отказаться от имитации политической деятельности и «подковерных игр».

© Московский Комсомолец

Аналитик отмечает, что финальная точка в конфликте будет поставлена в тот момент, когда у ВСУ не останется иного выхода.

«Придется повторить весну 1945 года, когда нацистская Германия на фоне своей гибели предлагала какие-то подковерные игры», — подчеркнул эксперт.

Специалист убежден, что Владимир Зеленский окончательно превратился в инструмент внешнего влияния и потерял субъектность.