Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) фактически признал факт атаки ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Москва пока не атакует центры принятия решений на Украине. А вот Украина подобные действия себе позволяла. По данным Минобороны России, в конце декабря прошлого года ВСУ предприняли попытку воздушного удара по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Буданов, рассуждая об ударах по центрам принятия решений, фактически подтвердил эту атаку», — рассказал Килинкаров «Ридусу».

Он считает, что с политической точки зрения предложение Буданова об отказе от ударов по центрам принятия решений выглядит адекватно, особенно на фоне переговоров.

В недавнем интервью «РБК-Украина» Буданов высказался по поводу ударов по центрам принятия решений. По его мнению, обе стороны конфликта — Россия и Украина — должны воздержаться от подобных действий.

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил Буданов в интервью.

В ночь на 29 декабря российские ПВО ликвидировали 91 украинский беспилотник, предпринявший попытку атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. На этом фоне ряд европейских политиков предупреждали, что подобные инциденты могут стать фактором, способным подтолкнуть мир к ядерной эскалации.

*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов