Зеленский раскрыл результаты переговоров с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о переговорах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Еврокомиссия поможет восстанавливать и усиливать защиту украинский энергосети перед будущей зимой.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что Зеленского ждет жесткий разговор с фон дер Ляйен из-за происходящей на Украине коррупции.