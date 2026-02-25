Обзор иноСМИ: «троянские кони» в Европе и демарш США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Европе заявили о российских «троянских конях»

Европейские разведслужбы обеспокоены тем, что в российской собственности оказалась недвижимость рядом с военными и гражданскими объектами в как минимум десяти странах Западной Европы. Об этом пишет газета The Telegraph.

В статье отмечается, что спецслужбы РФ и представители Русской православной церкви смогли приобрести летние дома, дачи, склады и городские квартиры для наблюдения и диверсий, создав целую сеть «троянских коней».

«РПЦ приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок… что вызывает опасения по поводу безопасности», — пишет газета.

Демократы отказались почтить память убитой в США украинской беженки

Представители Демократической партии США не стали вставать со своих мест, когда в ходе своего выступления перед Конгрессом президент Дональд Трамп почтил память убитой летом прошлого года украинской беженки Ирины Заруцкой. Видеозапись этого приводит Fox News.

В ходе своего обращения к парламенту республиканец Дональд Трамп напомнил о смерти Ирины Заруцкой и призвал наказать ее убийцу, однако часть демократов демонстративно осталась сидеть на своих местах, когда весь зал встал, чтобы почтить память украинки.

«Как можно было не встать?» — возмутился американский лидер.

Трамп уличил Иран в разработке ракет, способных долететь до США

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в разработке мощных ракет, которые могли бы долететь до США и заверил, что не позволит стране обрести собственное ядерное оружие. Такое заявление он сделал в своем выступлении перед Конгрессом, пишет The Guardian.

Он отметил, что США сейчас ведут переговоры с Ираном.

«Я предпочитаю решать эту проблему дипломатическим путем, но одно несомненно: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым, безусловно, является Иран, обладать ядерным оружием», — заверил Трамп.

Атаки ВСУ привела к демаршу США

Вашингтон уведомил Киев, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяные объекты в Новороссийске повлияли на американские инвестиции в Казахстане. О получении официального демарша от США по этому поводу рассказала посол Украины Ольга Стефанишина, сообщает CNN.

По словам посла, в Госдепартаменте предупредили, что Украине «следует воздерживаться от нападок на американские интересы», и в Киеве «приняли это к сведению».

В США уничтожен крупнейший архив документов об НЛО

После того, как президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать все материалы о внеземной жизни, был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о пришельцах и НЛО – сайт Black Vault. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Основатель сайта, исследователь Джон Гринуолд-младший, отметил, что за годы своей работы сумел собрать более 3,8 млн файлов, посвященных внеземным цивилизациям, секретным проектам ЦРУ и резонансным убийствам. При этом Гринуолд не уверен, что это была именно диверсия. Но заверил, что планирует восстановить сайт.