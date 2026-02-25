В файлах Эпштейна нашли сообщение об оргии Хокинга и его фото с девушками

Сообщение об оргии с участием британского физика Стивена Хокинга с несовершеннолетними обнаружили в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Sun.

В одном из своих писем Эпштейн предположил, что Вирджиния Джуффре, которая обвинила экс-принца Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в изнасиловании, выдвинет обвинения и против Хокинга, а также экс-президента США Билла Клинтона. Финансист якобы заявлял, что друзьям или родственникам девушки можно заплатить деньги, чтобы они могли выступить и «доказать, что ее обвинения ложны».

«Самое весомое доказательство — это ужин с Клинтоном и новая версия на Виргинских островах о том, что Стивен Хокинг участвовал в оргии с несовершеннолетними», — говорится в письме.

Автор публикации отмечает, что в документах также говорится о посещении Хокингом вместе с Эпштейном «мужского клуба». Кроме того, журналисты нашли снимки физика в файлах. На одном из них он лежит на шезлонге, а рядом сидят две девушки в купальниках — одна из них держит коктейль в руке Хокинга.