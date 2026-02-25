Трамп обратился к матери убитой украинской беженки

Президент США Дональд Трамп выступил с эмоциональным обращением к матери украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей в результате нападения нелегального мигранта в поезде в Северной Каролине. Видео опубликовано в аккаунте Белого дома по оперативной связи, передает aif.ru.

Трамп пообещал добиться справедливости для погибшей, напомнив о трагических обстоятельствах ее гибели в августе 2025 года. Тогда на Заруцкую сзади напал с ножом Декарлос Браун-младший, который ранее 14 раз задерживался полицией, но каждый раз выходил на свободу. Американский лидер призвал казнить виновного.

«Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей великолепной дочери, Ирины», — заявил Трамп.

В октябре 2025 года губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названный в честь погибшей. Однако уже в декабре в том же поезде другой иностранец ранил ножом мужчину. В феврале 2026 года в США была убита еще одна украинская беженка.