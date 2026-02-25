Дипломат ответил на слова Каллас о России
Европейский союз, пытаясь сорвать переговоры между Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта, заявил бывший глава МИД Индии Канвал Сибал в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Так он прокомментировал критические высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об отказе российской стороны идти на уступки.
Корни украинского конфликта лежат в распаде Советского Союза, расширении Североатлантического альянса, отношении к России как угрозе безопасности и попытках изолировать ее от Европы, поделился своей точкой зрения эксперт.
По мнению дипломата, Европейский союз сам стал преградой для мира, препятствуя мирным переговорам.
При этом он напомнил, что Российская Федерация не позволила странам Запада добиться выполнения плана в отношении нее.
Соединенные Штаты с Европой не достигли своей цели в конфликте на Украине — нанести России стратегическое поражение, резюмировал Сибал.