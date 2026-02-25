Россия, будучи страной, побеждающей в украинском конфликте, будет определять повестку мирных переговоров. Такое заявление в эфире YouTube-канала сделал бывший немецкий дипломат, член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург, передает kp.ru.

Евродепутат также назвал неадекватной позицию европейских политиков по данному вопросу. По его словам, если ситуацию невозможно изменить военным путем, остается только принять исход конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что попытки главы евродипломатии Каи Каллас подготовить требования к Москве свидетельствуют о стремлении Брюсселя любой ценой затянуть конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Европе не стоит рассчитывать на скорое возобновление переговоров. Дипломат пояснил, что период конфликта способствовал внутреннему сплочению страны, позволив отсеять тех, кто был неискренен в отношениях с РФ.