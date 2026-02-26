Будущую политику Трампа по тарифам описали

Президент США Дональд Трамп будет искать новые опции для введения пошлин после решения Верховного суда об их отмене. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«В ближайшее время Трамп остановится на текущем уровне в 10-15 процентов, а дальше будет искать дополнительные юридические опции», — подчеркнул он.

По мнению политолога, американский лидер будет склонен идти на компромисс с Верховным судом, и это не будет влиять на другие его инициативы. Наоборот, в условиях разворачивающейся избирательной кампании для Дональда Трампа станет еще более важно продемонстрировать, в частности, успехи во внешней политике.

Ранее Павел Дубравский указал, что роль США в переговорном процессе по Украине в ближайшее время вряд ли изменится. По его мнению, американскому лидеру необходимо закрепить статус миротворца.