Украине предрекли полный блэкаут на месяцы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении прекратить поставки электроэнергии на Украину в ответ на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Это уже второй шаг Братиславы после того, как ранее Словакия и Венгрия приостановили поставки дизельного топлива, пишет «Взгляд».

Фицо пытался связаться с Владимиром Зеленским для обсуждения возобновления транзита, но получил отказ в срочных переговорах. При этом словацкий премьер предупреждал, что если поставки нефти не будут восстановлены с 23 февраля, страна перекроет аварийные перетоки электроэнергии.

Киев остановил транзит в январе, ссылаясь на необходимость ремонта из-за повреждений. Однако в Венгрии и Словакии считают, что ремонт давно завершен, а прекращение поставок носит политический характер. Обе страны выступают против вступления Украины в ЕС.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, импорт электроэнергии является одним из ключевых источников для Украины наряду с атомной генерацией. Основными поставщиками выступают Венгрия и Словакия, на которые может приходиться до 70% всего импорта.

Если отключится только Словакия, это нанесет экономический удар, но не станет фатальным. Украинцам придется ужесточить графики отключений — например, вместо 15 часов без света сидеть 16. Часть потерь может компенсироваться солнечной генерацией с приходом весны, отмечает экономист Иван Лизан. По его мнению, Киев готов жертвовать комфортом граждан, чтобы сохранить давление на Фицо и его союзника Виктора Орбана перед выборами в Венгрии.