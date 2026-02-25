Появилось видео, как в Совбезе ООН спорили о национальности Небензи

На Совете Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя и заместитель МИД Украины Марьяна Беца обменялись резкими репликами касательно национальной принадлежности российского дипломата.

Появилась видеозапись спора.

«И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан (Андрей) Мельник (постпред Украины в ООН)», — сказал Небензя.

Марьяна Беца немедленно выразила несогласие с заявлением российского постпреда. Ее ответ был категоричен: «Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией».

В своем выступлении Небензя также отметил отсутствие принципиальных различий между русским и украинским народами. Он указал на факт, что «миллионы украинцев живут в России, а миллионы русских — на Украине и в Беларуси».