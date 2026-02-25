Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

Новая встреча делегаций России и Украины может пройти в течение 10 дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ» в Telegram.

По его словам, в ходе трехсторонних переговоров в Женеве прозвучали положительные сигналы касаемо обмена военнопленными. Украинский лидер добавил, что Киев передал Москве информацию о количестве украинцев, которых намерен вернуть из плена.

«В течение 10 дней должна состояться встреча с РФ, на которой будет вынесен этот вопрос», — анонсировал Зеленский.

Ранее украинский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину. Он заявил о готовности к встрече для завершения конфликта.