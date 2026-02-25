Билл Гейтс признался в супружеской измене с русскими женщинами

Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и признался, что изменял жене с русскими женщинами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, миллиардер Билл Гейтс признал, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительный фонд, но настаивал, что не участвовал в преступлениях Эпштейна».

«Соучредитель Microsoft также признал, что у него было два романа с русскими женщинами, о которых позже узнал Эпштейн, но жертвы Эпштейна в них не участвовали», - отмечается в статье.

При этом Гейтс особо подчеркнул, что «не делал ничего противозаконного».

«Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», - приводит газета его слова.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

Власти США приняли решение опубликовать так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. После публикации выяснилось, что в документах упоминается имя Гейтса.