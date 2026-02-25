Британия рассекретит документы о назначении экс-принца Эндрю

Власти Великобритании одобрили решение парламента рассекретить документы, касающиеся назначения экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Карла III, на должность торгового представителя.

© Global look

Об этом сообщает Euronews.

«Откровенно говоря, это (публикация документов. — RT) самое меньшее, чем мы обязаны жертвам ужасающих преступлений Джеффри Эпштейна и его пособников», — сообщил министр торговли королевства Крис Брайант.

Парламентские дебаты инициировали после ареста Эндрю по подозрению в передаче финансисту секретных отчётов. Экс-принц якобы пересылал их во время работы торговым представителем. Сам он отрицает обвинения.

Лидер либерал-демократов Эд Дейви назвал связи аристократа с финансистом «пятном на репутации страны», которое можно смыть только прозрачностью.

Часть материалов могут опубликовать с задержкой, чтобы не навредить расследованию.

Также власти готовят к выпуску документы о назначении экс-министра Питера Мандельсона послом в США.

Ранее в The Telegraph писали об аресте экс-принца. По информации издания, в настоящее время полиция изучает ряд обвинений, высказанных в адрес Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в связи с его упоминанием в документах, связанных с делом Эпштейна. Спустя 12 часов его отпустили из-под стражи.

Как сообщали в Daily Mail, экс-принцу может грозить пожизненное заключение в Британии.