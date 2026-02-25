Пока вы спали: Трамп о страхах врагов США и Зеленский о трехсторонней встрече

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности трехсторонней встречи России, Украины и США по украинскому конфликту. По его словам, она может состояться в течение "этой недели" или "десяти дней", сообщает РИА новости со ссылкой на телеканал ТСН.

"У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней", - заявил Зеленский.

Число санкций против России превысило 31,5 тысячи

Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи. Большая часть ограничений приходится на США, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные и информацию независимого аналитического портала Castellum.

Отмечается, что речь идет о неторговых рестрикциях (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5 процента вступили в силу с конца февраля 2022 года.

Наибольшее количество ограничений приходится на США — 23,5 процента или 7411. В тройку также вошли Канада с 12,6 процента (3980) и Швейцария с 12,2 процента (3851).

Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир

Российский постпред в ООН Василий Небензя считает, что Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

"Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. (Владимиру) Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене – для него война вопрос политического, да и просто выживания", - сказал Небензя.

Он также отметил, что любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, пишет РИА Новости.

"Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях", – считает постпред в ООН.

Трамп рассказал о страхах врагов США

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что враги США испытывают страх перед Америкой. Он также отметил, что страна вновь пользуется уважением в мире, пишет РИА Новости.

"Наши враги напуганы. Наши вооружённые силы и полиция полностью укомплектованы, и Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде", - сказал американский лидер.

На Западе сделали дерзкое заявление о ходе СВО

Член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбур заявил, что Россия будет определять повестку мирных переговоров по украинскому конфликту. Он также обратил внимание на неадекватную позицию европейских политиков в отношении данного вопроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"Если бы Россия проиграла, Украина была бы в НАТО, Россия потеряла бы доступ к Черному морю, и, вероятно, значительная часть пророссийского населения покинула бы Украину. <…> Но Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров", — отметил фон дер Шуленбург.

Кроме этого, он признал, что европейские политики занимают неадекватную позицию в отношении украинского конфликта.