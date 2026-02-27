Жители Украины начали делать больше поисковых запросов о возможных соперниках нынешнего президента Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. На это обратили внимание журналисты РИА Новости с учетом анализа данных поисковых запросов.

Киевский международный институт социологии в январе провел исследование, которое показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия главе своего офиса Кириллу Буданову* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. Оказалось, что Зеленскому якобы доверяют 62 процента населения, в то время как его двум возможным политическим оппонентам 72 и 70 процентов соответственно.

Опрос American Political Services продемонстрировал, что Залужный победил бы Зеленского во втором туре потенциальных президентских выборов. Число запросов по Залужному выросло до второго за ушедший год наивысшего значения (81 процент от максимума) в начале декабря 2025-го, когда глава Белого дома Дональд Трампа заявил о необходимости голосования о судьбе кресла президента на Украине.

Между тем, значения в 100 процентов запросы по Залужному достигли в середине февраля.

Возросший интерес к Буданову проявился в украинской среде в конце декабря. Тогда частота запросов по нему в поисковике Google выросла до годового максимума. Впрочем, уже к середине января показатель обрушился до 25 процентов. Сейчас заметен небольшой подъем по количеству поисковых запросов с его именем.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров поделился мнением, что Валерий Залужный пытается повысить свою популярность перед возможными выборами с помощью противостояния с Владимиром Зеленским.

«Я думаю, впереди замаячили президентские выборы. И Залужный, и его имиджмейкеры [решили] сыграть на противостоянии с Зеленским», — отметил бывший спецслужбист.

