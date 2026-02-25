США пригрозили Украине из-за ударов по объектам с американскими инвестициями

Администрация Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы США. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью CNN.

По её словам, после атаки украинских дронов на объекты Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в ноябре 2025 года Госдепартамент указал Киеву, что такие действия наносят ущерб американским инвестициям, осуществляемым через Казахстан.

Стефанишина отметила, что Вашингтон дал понять: у США нет на Украине таких же экономических интересов, как в Казахстане. Она также выразила сожаление, что Украина за 35 лет независимости не смогла достичь аналогичного уровня привлечения американского капитала.

Американская компания Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума.

