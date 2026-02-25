Всё больше стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», в частном порядке признают, что их участие в миротворческой миссии на Украине зависит от согласия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в сфере обороны и дипломатии.

По данным издания, это ставит под угрозу планы Лондона и Парижа, так как Кремль может заблокировать размещение войск, просто заявив о несогласии. Высокопоставленные дипломаты отмечают, что страны-участницы готовы отправить силы только при условии, что Москва не будет считать их законными целями.

В России пригрозили Британии из-за подготовки войск к отправке на Украину

Таким образом, Европа фактически наделила Россию правом вето в этом вопросе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда не согласится на размещение войск НАТО на Украине, в каком бы формате это ни предлагалось.

Ранее в США рассказали, кто помог Украине разработать ракету "Фламинго".