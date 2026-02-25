Даже в условиях вооруженного противостояния должны сохраняться правила, которые нельзя нарушать. Об этом глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, в ходе боевых действий существуют границы, которые не подлежат пересечению ни при каких обстоятельствах. В числе таких объектов он назвал больницы, родильные дома, исторические и культурные памятники, а также гражданское население.

Буданов* также выступил против атак на политические центры и места нахождения руководителей сторон конфликта. Он подчеркнул, что подобные ограничения особенно важны на фоне продолжающихся переговоров.

По его мнению, Москва и Киев должны придерживаться определенных принципов, если рассчитывают на достижение мирного урегулирования.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шансы на заключение мирного соглашения по Украине сейчас минимальны. Он также выразил мнение, что западные страны оказывают недостаточное давление на Россию для продвижения переговорного процесса.

