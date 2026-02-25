Трамп заявил, что США вселяют страх в своих врагов

Враги США испытывают страх перед Америкой. Уверенность в этом выразил глава американской администрации Дональд Трамп.

Выступая с обращением к конгрессу о положении дел в стране, Трамп заявил, что Вооружённые силы США и полиция полностью укомплектованы.

«Наши враги напуганы… Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер начал первое за второй президентский срок выступление в конгрессе о положении дел в США.