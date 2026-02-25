Трамп сообщил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия

Руководство Ирана пока не готово официально заявить об отказе от разработки ядерного оружия, хотя и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в заключении сделки с США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает телеканал CNN.

© Газета.ru

По его мнению, Иран проявляет больше энтузиазма в отношении соглашения с США, чем Вашингтон, из-за потенциальной американской военной операции.

По информации телеканала, в своем обращении к Конгрессу США Трамп затронет некоторые аспекты иранского вопроса. Мероприятие начнется в 21:00 по времени Вашингтона (5:00 мск).

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем обращении к народу по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции заявил, что Тегеран не стремится к разработке ядерного оружия и готов организовать любые проверки для подтверждения этого.

