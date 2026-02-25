Зеленский назвал сроки возможной трехсторонней встречи

Владимир Зеленский заявил, что очередная трёхсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в течение ближайших дней - «на этой неделе или в течение десяти дней». Об этом сообщает телеканал ТСН.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о возможных переговорах в трёхнедельный срок, которые могли бы открыть путь к личной встрече лидеров трёх стран.

На Западе назвали «человека, которого Зеленский должен опасаться»

Напомним, предыдущий раунд переговоров прошёл в Женеве 17–18 февраля, по итогам которого глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд, а Киев заявил о прогрессе.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили о готовности к компромиссам в мирных переговорах.