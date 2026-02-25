Король Норвегии госпитализирован

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали, пока он был в отпуске на испанском острове Тенерифе. Такие данные приводит NRK со ссылкой на заявление королевского дворца.

© Лента.ру

Согласно заявлению, у 89-летнего монарха диагностировали инфекцию, а также обезвожвание, однако его состояние оценивают как хорошее. В больницу на Тенерифе уже вылетел личный врач короля. Королевский дворец пообещал провести оценку ситуации и опубликовать новые данные о состоянии Харальда V 25 февраля.

«Я желаю нашему королю скорейшего выздоровления и надеюсь, что он скоро поправится», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Ранее в Таиланде не стало королевы-матери Сирикит в возрасте 93 лет после продолжительной болезни. Она проходила лечение от инфекции крови.