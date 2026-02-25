Уиткофф оценил работу делегации России на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах по Украине российская сторона продемонстрировала готовность к настоящей коммуникации и умеренность.

Выступая на форуме YES Meeting, он рассказал, что переговоры проходили с разделением по отдельным комнатам, обсуждались военные и экономические вопросы. По его словам, со стороны россиян была видна конструктивная позиция.

Напомним, предыдущий раунд переговоров прошёл в Женеве 17–18 февраля, по итогам которого глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд, а Киев заявил о прогрессе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что очередная трёхсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в течение ближайших дней - «на этой неделе или в течение десяти дней».