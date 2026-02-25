На Украине началась паника из-за референдума
На Западе заявили о том, что на Украине началась паника из-за референдума, а на президента страны Владимира Зеленского оказывают давление с целью не допустить его проведения. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Еще 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского не допускать проведение референдума о территориальных уступках ни при каких обстоятельствах.
Ранее Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года, а также заявил, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.