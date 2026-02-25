Завершились обыски по делу связей экс-принца Эндрю и Эпштейна

Британская полиция завершила обыски по делу о связях брата короля Карла III бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили в Полиции долины Темзы.

На минувшей неделе экс-принц был задержан и провёл около 12 часов под стражей. После этого оперативники обыскали его нынешнее жильё в поместье Сандрингем, а также бывшую резиденцию «Ройал-Лодж» на территории Виндзорского замка. Напомним, что оттуда его выселили на фоне скандала.

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна

Эндрю подозревают в злоупотреблении полномочиями на посту торгового советника: по данным следствия, он мог передавать Эпштейну правительственные документы. Всех титулов он был лишён на фоне скандала.