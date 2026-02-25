В МИД Украины заявили о готовности к компромиссам в мирных переговорах

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца заявила, что на переговорах с Россией и США пока не достигнуто согласия по наиболее чувствительным вопросам.

При этом, по её словам, Киев готов к компромиссам, в частности, согласен на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения, что она назвала трудным решением. Однако вопросы суверенитета и территориальной целостности остаются «красной линией».

Небензя: Россия способна дать отпор, если Запад передаст Украине ядерное оружие

Напомним, очередной раунд трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который по итогам встречи охарактеризовал дискуссии как «тяжёлые, но деловые» и анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал планы США закончить конфликт на Украине к июлю.