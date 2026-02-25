Глава МИД Дании пропустил встречу ЕС из-за одной неприятности

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен пропустил встречу глав МИД государств Евросоюза из-за неприятности с его самолетом. Его поездку отменили, когла обноружили поломку в авиалайнере, утверждает газета Berlingske.

Технические проблемы возникли с обогревателем лобового стекла кабины — он вышел из строя.

На встрече, которую пропустил глава МИД Дании, ЕС не смог принять 20-й пакет антироссийских санкций, поскольку Венгрия наложила вето. Причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба», что, по словам венгерского министра, ставит под угрозу энергоснабжение страны.