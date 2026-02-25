Россия призывает европейские страны пересмотреть курс нагнетания конфронтации и перестать руководствоваться логикой «войны до последнего украинца». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине.

Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова к такому сценарию. Он призвал европейцев прекратить торпедировать ведущиеся мирные переговоры и одуматься, пока не стало слишком поздно.

Разведка Украины назвала реальные сроки окончания конфликта

Заседание Совбеза было инициировано западными государствами к четвёртой годовщине начала специальной военной операции..

Небензя подчеркнул, что у европейских стран есть выбор: продолжить эскалацию или начать искать пути к урегулированию без попыток нанести России стратегическое поражение.