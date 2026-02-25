В Вашингтоне перед обращением Трампа сел самолет судного дня

В Вашингтоне сел так называемый самолет судного дня США. Это произошло за несколько часов до того, как было запланировано ежегодное обращение американского лидера Дональда Трампа к конгрессу, сообщает РИА Новости.

Трамп в 21.00 по местному времени начал выступать перед членами обеих палат конгресса с посланием о положении страны и планах работы своей администрации.

Борт Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 09.20 по центральному времени США с военной базы Барксдейл в Луизиане. Он находился в воздухе около 3,5 часа и совершил посадку на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона. Ее периодически используют американские военные и сам Трамп для внутренних и международных рейсов.

E-4B Nightwatch — это военная версия Boeing 747-200, его используют как летающий командный пункт национального воздушного центра операций, им пользуются президент, министр обороны и Объединенный комитет начальников штабов.

Ранее Fighterbomber выложил в сеть редкий снимок дозаправки российского самолета Ил-86ВзПУ, который называют «самолетом Судного дня».