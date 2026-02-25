Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал заявления начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона, обвиняющего Россию в империализме.

В своём посте в соцсети Х он иронично предположил, что британский генерал, вероятно, «приложился к порошку Зеленского из Колумбии», и обратил внимание на абсурдность ситуации, когда глава армии страны с колониальным прошлым читает лекции России.

Боуз также напомнил о масштабных потерях Украины: по данным российского Генштаба, только в 2025 году ВСУ потеряли более 520 тысяч человек, а общие потери превысили 1,5 миллиона.

