Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Киева в Великобритании Валерий Залужный является «человеком, которого президент [Украины Владимир] Зеленский должен опасаться». Такое заявление звучит в статье издания Der Spiegel после того, как его журналисты встретились с экс-главкомом в штаб-квартире фонда Chatham House в Лондоне.

Валерий Залужный выступил перед экспертами по Украине, дипломатами и журналистами в понедельник, 23 февраля. Издание отмечает, что в своих заявлениях посол во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.

В ходе своей речи дипломат предоставил аналитику, как будет в дальнейшем развиваться украинский конфликт.

«Это совсем иной тон, чем у его президента, — подчеркивается в материале. — Залужный не отчаянно требует оружия от Запада — он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по повышению ее устойчивости, чтобы рои российских дронов оставались безрезультатными».

Больше всего, отмечают журналисты, Залужный дистанцировался от Зеленского в конце своей речи.