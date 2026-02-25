На Западе назвали «человека, которого Зеленский должен опасаться»
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Киева в Великобритании Валерий Залужный является «человеком, которого президент [Украины Владимир] Зеленский должен опасаться». Такое заявление звучит в статье издания Der Spiegel после того, как его журналисты встретились с экс-главкомом в штаб-квартире фонда Chatham House в Лондоне.
Валерий Залужный выступил перед экспертами по Украине, дипломатами и журналистами в понедельник, 23 февраля. Издание отмечает, что в своих заявлениях посол во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.
В ходе своей речи дипломат предоставил аналитику, как будет в дальнейшем развиваться украинский конфликт.
«Это совсем иной тон, чем у его президента, — подчеркивается в материале. — Залужный не отчаянно требует оружия от Запада — он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по повышению ее устойчивости, чтобы рои российских дронов оставались безрезультатными».
Больше всего, отмечают журналисты, Залужный дистанцировался от Зеленского в конце своей речи.
«В настоящее время ни одна страна не располагает военными средствами, чтобы остановить российскую войну против Украины», — сказал он, пояснив, что с военной точки зрения остается только нанести противнику максимально серьезный ущерб, который заставит РФ сесть за стол переговоров.