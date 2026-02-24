Зеленский прокомментировал планы США закончить конфликт на Украине к июлю

Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о намерении Дональда Трампа завершить конфликт на Украине к 4 июля, но готов поддержать эту инициативу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США хотели бы достичь мирного соглашения к американскому Дню независимости.

На пресс-конференции в Киеве Зеленский назвал эту информацию новой для себя, но тут же выразил готовность поддержать президента США.

