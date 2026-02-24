В США столкнулись со сложностями по делу Маска

Федеральный суд Сан-Франциско столкнулся с неожиданными трудностями при формировании коллегии присяжных по делу техномагната Илона Маска, пишет обозреватель Маргарет Эттридж в статье для Courthouse News.

Напомним, что один из акционеров компании X Марк Бейн Раселла обвинил главу SpaceX и Tesla в манипулировании акциями соцсети во время сделки по покупке компании за $44 млрд.

Истец отметил в заявлении, что бизнесмен в установленные законом сроки (10 дней) не проинформировал комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке более 5% акций компании, что позволило бизнесмену совершать сделки по более низкой цене.

Суд столкнулся с определенными сложностями, заметила автор статьи. Она уточнила, что свыше трети из более чем 90 кандидатов в присяжные по делу против Маска признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе.

По ее данным, ряд оставшихся заявил, что готов соблюдать нейтралитет во время суда. Вместе с тем, они не скрывали резко негативного отношения к миллиардеру.