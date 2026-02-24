Уиткофф сделал заявление про встречу Путина и Зеленского

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сделал заявление о потенциальной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая затронет в том числе территориальный вопрос. В ходе своего онлайн-выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) политик выразил уверенность, что она состоится, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, такая встреча среди прочего может включать обсуждение гарантий безопасности.

Ранее Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров РФ, Украины и США, возможно, пройдет в следующие десять дней. До этого стало известно о желании Трампа закончить украинский конфликт до 4 июля.