Мерц сделал заявление о роли Китая в мире

Мерц: вопросы мировой политики не решить без участия Китая
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на сегодняшний день обсуждение вопросов мировой политики невозможно представить без участия Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на T-Online.
Перед своим визитом в КНР Мерц заявил, что международное сообщество должно вести сбалансированную политику по отношению к Пекину. Он также добавил, что сотрудничество с Китаем необходимо для урегулирования самых больших мировых кризисов. Прерывание дипломатических связей с Китаем, по словам Мерца, является большой ошибкой.
«Сегодня большие вопросы мировой политики уже невозможно решить без вовлечения Пекина», — заявил он.
Ранее Мерц объявил о поездке в Китай. Ожидается, что в Пекине он обсудит обострение торгового дефицита и усиление зависимости Германии от китайских поставок.