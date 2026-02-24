Мерц сделал заявление о роли Китая в мире

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на сегодняшний день обсуждение вопросов мировой политики невозможно представить без участия Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на T-Online.

Перед своим визитом в КНР Мерц заявил, что международное сообщество должно вести сбалансированную политику по отношению к Пекину. Он также добавил, что сотрудничество с Китаем необходимо для урегулирования самых больших мировых кризисов. Прерывание дипломатических связей с Китаем, по словам Мерца, является большой ошибкой.

Мерц оскорбительно высказался о России

«Сегодня большие вопросы мировой политики уже невозможно решить без вовлечения Пекина», — заявил он.

Ранее Мерц объявил о поездке в Китай. Ожидается, что в Пекине он обсудит обострение торгового дефицита и усиление зависимости Германии от китайских поставок.