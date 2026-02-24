Стало известно, какие страны не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

США воздержались при голосовании в ГА ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, резолюция была принята во время 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, трансляция велась на сайте всемирной организации.

В тексте документа выражается обеспокоенность атаками на критически важную инфраструктуру Украины, а также подтверждается поддержка ее суверенитета и территориальной целостности.

МИД: страны ЕС не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН

Журналисты заметили, что документ, инициированный Киевом при поддержке ряда европейских стран, поддержали 107 государств.

Воздержались США, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Сербия, Армения, Узбекистан — в общей сложности, 51 государство. Против выступили 12 стран, в том числе Иран, КНДР, Россия, Белоруссия.

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева пояснила, что резолюция, по мнению Москвы, носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить переговорный процесс.

Напомним, что резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совбеза, не имеют юридически обязывающей силы.