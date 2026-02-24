Принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефону

Новые подробности расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма публикует People со ссылкой на новую биографию принца и принцессы Уэльских «Уильям и Кэтрин. Новая эра монархии: история изнутри». Книга выйдет в свет 10 марта.

Писатель Рассел Майерс рассказал изданию, что покойная королева Елизавета сыграла ключевую «закулисную» роль в том, чтобы помочь паре найти дорогу друг к другу. По мнению Майерса, Елизавета II была благосклонна к Кейт с самого начала и «могла видеть, что [Кейт] обладает всеми качествами будущей королевы».

Эксперт отметил, что именно личные беседы королевы с её внуком стали «катализатором для Уильяма, изменившего курс» и осознавшего, что «если бы он верил в эти отношения, его любви к Кейт было бы достаточно, чтобы довести их до конца».

В книге содержится рассказ давнего друга Кейт, которому она доверилась в 2007 году после расставания с Уильямом.