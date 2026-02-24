Евросоюз пообещал доставить €90 млрд Украине «тем или иным путем»

Лидеры европейских стран договорились предоставить Украине €90 млрд в 2026–2027 годах на бюджетные и оборонные нужды, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, в 2025-2026 годах страны Евросоюза обсуждали пути финансирования Киева, изучали риски предоставления средств за счет замороженных в европейских банках суверенных российских активов.

Швеция выделила $25,31 млн на гуманитарную помощь Украине

В итоге, в ЕС приняли решение предоставить Украине деньги из средств организации. В последний момент выделение средств сорвалось из-за жесткой позиции Венгрии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что все же найдет выход из сложившейся ситуации.

«Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся», — заявила фон дер Ляйен.

Чиновница заметила, что ЕС уже подготовил новый пакет мер на сумму €100 млн для срочной поддержки энергетического сектора Украины. Она подчеркнула, что эти средства можно будет инвестировать немедленно.