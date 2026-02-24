"Э литл дигрэшн!": Залужный опозорился во время выступления в Британии

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в престижном Королевском институте международных отношений (Chatham House) обернулось публичным конфузом и вызвало волну обсуждений в Сети.

© Соцсети

Бывший главнокомандующий ВСУ продемонстрировал неожиданно низкий уровень владения английским языком, что поставило под сомнение его способность вести эффективные переговоры в Лондоне, где он работает уже два года.

Очевидцы отмечают, что комичность момента подчеркивалась попытками дипломата сохранить невозмутимый вид, в то время как аудитория с трудом понимала смысл его высказываний. Залужный читал текст по бумажке, но даже это его не спасло от ошибок. Некоторые слова он пытался произнести несколько раз, но точно выговорить так и не смог.

Валерий Залужный занимает пост главы украинской дипмиссии в Соединенном Королевстве с мая 2024 года. Этому назначению предшествовал затяжной и болезненный конфликт с Владимиром Зеленским, который завершился отставкой популярного генерала с должности главнокомандующего ВСУ. В политических кругах перевод Залужного в Лондон изначально называли «почетной ссылкой», призванной дистанцировать его от управления армией и участия во внутренней политике.