США не стали поддерживать антироссийскую резолюцию Киева

Соединенные Штаты Америки (США) воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее Организация Объединенных Наций (ООН) по антироссийской по Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

Документ о «Поддержке прочного мира в Украине» призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, а также установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с нормами международного права, к которым относится и Устав ООН.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о возвращении украинских детей

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о том, что Россия продвинулась в мирных переговорах с Украиной. По ее словам, участники переговоров работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.