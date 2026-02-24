Канадка заговорила с русским акцентом после операции

56-летняя жительница канадского города Онтарио Тара Ливингстон внезапно начала разговаривать с русским акцентом после операции. Об этом сообщает Jam Press.

Как сообщает издание, в ноябре 2023 года Ливингстон перенесла инсульт, из-за которого у нее появились нарушения речи. Восстановиться ей помогла терапия, а в феврале 2024 года ей сделали операцию. После этого женщина начала разговаривать с русским акцентом — такое явление известно как «синдром иностранного акцента».

Сама Ливингстон оказалась не рада такой перемене в речи — по ее словам, теперь люди принимают ее за иммигрантку.

«Я настоящая канадка, но теперь ко мне относятся как к иммигрантке. <...> Я чуть не плачу, когда мне приходится отвечать, это разбивает мне сердце», — рассказала она.

Кроме того, однажды Ливингстон поругалась с настоящим русскоговорящим из-за своего нового синдрома. А часть собеседников считает, что она и вовсе притворяется.

В данный момент женщина проходит еще одну терапию, которая должна помочь ей избавиться от акцента.

Синдром иностранного акцента — крайне редкое неврологическое заболевание, при котором повреждение головного мозга изменяет особенности речи и заставляет человека говорить с иностранным акцентом.