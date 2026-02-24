Лично Владимир Зеленский якобы должен определить, кто будет представлять Европу на мирных переговорах по Украине. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб.

«Европейские представители должны присоединиться к мирным переговорам по Украине, Европа платит за этот конфликт. И это уже дает нам определенное право, определенный голос. Но как бы и кто бы нас представлял, это должно быть скоординировано. И, конечно, президент Зеленский это будет решать», — заявил Александр Стубб.

Финский лидер пояснил, что видит задачу ЕС в том, чтобы выступить единым политическим субъектом, а не набором разрозненных национальных позиций. Он напомнил, что большинство стран Евросоюза оказывает Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку, а также принимает у себя беженцев.

Ранее немецкие СМИ называли Владимира Зеленского «марионеткой США», указывая на его зависимость от внешнего финансирования и американской дипломатии, в том числе переговорщиков Дональда Трампа. На форуме в Давосе Зеленский подчеркивал ключевую роль США и НАТО в обеспечении безопасности Европы и одновременно критиковал европейские страны за нерешительность и ориентированность на Вашингтон.