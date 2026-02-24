Посла Эстонии в Тбилиси Мардисалу-Кахар вызвали в МИД Грузии

Посол Эстонии в Тбилиси Марге Мардисалу-Кахар была вызвана в МИД Грузии, где у нее потребовали разъяснения в связи с публикацией в социальной сети с поддержкой университета, выступающего против реформы образования. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В публикации отмечается, что во время встречи с эстонским дипломатом первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили потребовал у посла разъяснения о ее публикации.

По мнению замминистра, заявление Мардисалу-Кахар направлено на политизование рформы, что является недопустимым и представляет попытку вмешательства во внутренние дела республики.

13 февраля сообщалось, что Мардисалу-Кахар переводится в Армению из-за охлаждения отношений между Тбилиси и Таллином.

В конце января председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинские неправительственные организации регистрируются в Эстонии с целью уклонения от требований закона «О грантах».